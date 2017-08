Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: CSU-Wahlkampf mit Guttenberg

WDR 5 Morgenecho - Interview | 31.08.2017 | Länge: 05:27 Min.

Karl Theodor zu Guttenberg ist am Mittwoch (30.08.2017) in Kulmbach in seine CSU-Wahlkampf-Tour gestartet. Es war der erste öffentliche Auftritt in seinem Heimatlandkreis seit seinem Rücktritt 2011. Reporterin Christiane Scherm war vor Ort. | audio