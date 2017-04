Wartezeiten in Arztpraxen

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Stadtgespräch aus Düsseldorf: Mehr Flüge, mehr Lärm, mehr Ärger?

WDR 5 Funkhausgespräche | 20.04.2017 | Länge: 56:02 Min.

Der Düsseldorfer Flughafen will wachsen. Konkret will er die erlaubten Starts und Landungen pro Stunde erhöhen und eine Ersatzlandebahn flexibler nutzen. Der Betreiber meint, ansonsten nicht konkurrenzfähig zu bleiben. Vor allem die Langstreckenverbindungen sieht er in Gefahr. Und die, so der Flughafen, seien wichtig für viele internationale Firmen in NRW. Der wirtschaftlichen Bedeutung des Flughafens steht das Schutzbedürfnis der Bürger gegenüber. - Moderation: Judith Schulte-Loh | audio