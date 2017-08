Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Rente: Was planen die Parteien?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 03.08.2017 | Länge: 05:25 Min.

Was bewegt die Menschen in NRW vor der Bundestagswahl? Das Thema Rente und mögliche Nebenjobs beschäftigt etwa Hörer Michael Erschens. Was die Parteien in Sachen Rente vorhaben, erläutert WDR-Wirtschaftsredakteur Frank-Christian Starke. | audio