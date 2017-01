Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Sicherheitspolitik der CSU: akzeptabel für die Koalition?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 05.01.2017 | Länge: 07:02 Min.

Die CSU legt sich in der Sicherheitspolitik fest: Sie will die Verschärfungen von Gesetzen. Passt das noch zur Großen Koalition in Berlin? Wir sprechen mit Eva Högl, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. | audio