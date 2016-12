Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Putin zieht Bilanz

WDR 5 Morgenecho - Interview | 23.12.2016 | Länge: 05:27 Min.

Doping-Skandal, Syrien, Ukraine, Trump-Wahl - auch 2016 hatte die Welt genug Gründe nach Russland und auf Wladimir Putin zu blicken. Am Freitag (23.12.2016.) stellt er sich in seiner Jahrespressekonferenz den Fragen in- und ausländischer Journalisten. Im Morgenecho-Interview der in Moskau lebende Blogger und Publizist Jens Siegert. | audio