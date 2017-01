Smartphone im Auto: Was ist erlaubt?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 26.01.2017 | 05:46 Min.

Jeder zehnte Unfall mit Verletzten oder Toten wird durch Ablenkung am Steuer verursacht. Jetzt will Verkehrsminister Dobrindt das Handyverbot weiter verschärfen. Was ist mit mobilen Geräten am Steuer erlaubt? Fragen an Johannes Boos vom ADAC.

Audio Download .