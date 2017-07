Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Armut und Gesundheit

WDR 5 Morgenecho - Interview | 13.07.2017 | Länge: 05:32 Min.

Die Nationale Armutskonferenz stellt ihr Positionspapier zu "Armut und Gesundheit" vor. Stimmt die These „Weil Du arm bist, musst Du früher sterben“ auch in einem so reichen Land wie Deutschland? Fragen an Barbara Eschen, Sprecherin der Nationalen Armutskonferenz. | audio