Audio: Immer weiter, immer schärfer?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 27.04.2017 | Länge: 05:46 Min.

Wegen der Bedrohung durch den internationalen Terrorismus will die Koalition am Donnerstag (27.04.2017) im Bundestag schärfere Sicherheitsgesetze beschließen. Was ist konkret geplant? Ein Gespräch mit unserem Berlin-Korrespondenten Volker Schaffranke. | audio