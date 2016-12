Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Neue gesellschaftliche Konfliktlinien

WDR 5 Morgenecho - Interview | 24.12.2016 | Länge: 07:03 Min.

In der Gemengelage zwischen Flüchtlingsdebatte und Anschlägen zeigen sich in letzter Zeit ganz neue Konfliktlinien. Diese werden die Parteienlandschaft dauerhaft verändern. Fragen an Prof. Wolfgang Merkel, Wissenschaftszentrum Berlin. | audio