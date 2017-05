Salzburger Stier für Hazel Brugger

WDR 5 Morgenecho - Interview | 06.05.2017 | 07:50 Min.

In Schaffhausen wird der Salzburger Stier verliehen. Dieses Jahr geht er an Hazel Brugger, eine der wenigen Frauen im Kabarett-Betrieb. Was bedeutet der Preis für sie? Und welche Bedeutung haben Satire und Kabarett für sie angesichts des aktuellen Weltgeschehens?

