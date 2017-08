Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Türkei-Politik: Was planen die Parteien?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 29.08.2017 | Länge: 05:07 Min.

Was bewegt die Menschen in NRW vor der Bundestagswahl? Orhan Atalan aus Senden sorgt sich um die Lage in der Türkei und das deutsch-türkische Verhältnis. Wie die Parteien damit umgehen wollen, erläutert Hauptstadtkorrespondentin Bettina Nutz. | audio