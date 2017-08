Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Nordkorea - Wie empfinden Sie die neue Eskalation?

WDR 5 Tagesgespräch | 09.08.2017 | Länge: 45:18 Min.

Der Atomstreit zwischen den USA und Nordkorea eskaliert. Trump drohte Pjöngjang mit einer Reaktion aus "Feuer und Wut". Nordkorea drohte daraufhin mit einem Angriff auf die US-Militärbasis Guam. Was sagen Sie zu dieser Eskalation? Diskutieren Sie mit im WDR 5 Tagesgespräch! Gast: Oliver Thränert, Leiter des Think Thank des Zentrums für Sicherheitsstudien an der ETH Zürich, Moderation: Ralph Erdenberger | audio