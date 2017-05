Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: NRW-Grüne: Noch zu retten?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 11.05.2017 | Länge: 06:20 Min.

Die Fortsetzung der rot-grünen Regierungskoalition hängt am seidenen Faden: In den Umfragen bewegen sich die Grünen seit Wochen auf Talfahrt. Wie soll der Umschwung gelingen? Im Morgenecho-Interview Sylvia Löhrmann, Grüne-Spitzenkandidatin in NRW. | audio