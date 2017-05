Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Farce oder Tragödie? - Shermin Langhoff

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 10.05.2017 | Länge: 28:33 Min.

Was kann, was soll – und was muss das Theater in Zeiten des Extremismus? Bühne und Politik, Kultur und Gesellschaft: Ein Gespräch mit Shermin Langhoff, der Intendantin des Berliner Gorki-Theaters. Moderation: Achim Schmitz-Forte | audio