Münchner Sicherheitskonferenz

WDR 5 Morgenecho - Interview | 17.02.2017 | 07:37 Min.

Am Freitag (17.02.2017) beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz. Könnten europäische Impulse von ihr ausgehen? Was sind die Erwartungen der Bundesregierung? Fragen an Roderich Kiesewetter, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss.

Audio Download .