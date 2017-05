Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Rückenwind kurz vor der Wahl

WDR 5 Morgenecho - Interview | 08.05.2017 | Länge: 06:10 Min.

Eine Woche vor der Wahl in NRW hat die CDU in Schleswig-Holstein einen deutlichen Sieg eingefahren. Wie geht der NRW-Spitzenkandidat der CDU, Armin Laschet, in die letzte Wahlkampfwoche? Darüber sprechen wir mit ihm im Morgenecho. | audio