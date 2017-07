Audio starten, abbrechen mit Escape

WDR 2 Das Mittagsmagazin | 12.07.2017

1. An die Arbeit - der neue NRW-Landtag und seine erste Sitzung; 2. Entschuldigung - Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz arbeitet den G-20-Gipfel auf; 3. Weit mehr als Schutzgeld - die Mafia in Deutschland als "moderne Firma"; 4. "Tafelsilber" soll bleiben - welche Firmen dürfen ins Ausland verkauft werden?; 5. Auch Du mein Sohn? Donald Trump jr. in der Russenfalle; 6. Der schnelle Held - Marcel Kittel schreibt deutsche Tour-de-France Geschichte Moderation: Jascha Habeck. | audio