Audio: Außenansicht: Deutsche Unordnung - nach G 20 in Hamburg

WDR 5 Europamagazin Interview | 11.07.2017 | Länge: 06:11 Min.

In Deutschland herrscht Ordnung - glauben viele im Ausland. Um so überraschter schaute die Welt auf das Chaos beim G20- Gipfel in Hamburg. Was ist da schief gelaufen? Gespräch Derek Scally. | audio