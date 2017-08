Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Spitzen-Frauen

WDR 2 Sonntagsfragen | 27.08.2017 | Länge: 23:06 Min.

Mehr Frauen in Führungspositionen - dafür setzt sich Mona Küppers, Chefin des deutschen Frauenrats, seit Jahrzehnten ein. Was wird besser, wenn Frauen ein Unternehmen leiten? Und welche Männer zucken bei ihrem Namen zusammen? Darauf antwortet sie in den Sonntagsfragen. Moderation: WDR2. | audio