Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Münchner Sicherheitskonferenz

WDR 5 Morgenecho - Interview | 17.02.2017 | Länge: 07:37 Min.

Am Freitag (17.02.2017) beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz. Könnten europäische Impulse von ihr ausgehen? Was sind die Erwartungen der Bundesregierung? Fragen an Roderich Kiesewetter, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss. | audio