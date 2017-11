Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Weltklimakonferenz in Bonn – Was muss jetzt passieren?

WDR 5 Tagesgespräch | 06.11.2017 | Länge: 46:34 Min.

In Bonn startet heute (06.11.2017) die Weltklimakonferenz. Eine zentrale Frage dabei: Kann das Pariser Klimaschutzabkommen trotz des Austritts der USA umgesetzt werden? Was sollte in Sachen Klimaschutz nun passieren? Diskutieren Sie mit im WDR 5 Tagesgespräch! Gast: Niklas Höhne vom Think Tank NewClimate Institute, Köln; Moderation: Jürgen Wiebickke | audio