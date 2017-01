Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Designer Stefan Sagmeister

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 03.01.2017 | Länge: 24:28 Min.

Kann man Glücklichsein trainieren? Dieser Frage hat sich der berühmte Grafikdesigner Stefan Sagmeister in einem eigenen Film gewidmet: "The Happy Film" kommt am 5. Januar in unsere Kinos. Gast: Stefan Sagmeister, Designer; Moderation: Anja Backhaus | audio