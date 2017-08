Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Wie Boxer den Wahlkampf sehen

WDR 5 Politikum - Meinungsreportage | 14.08.2017 | Länge: 03:19 Min.

Martin Schulz mag Boxmetaphern. Trotzdem ist der Wahlkampf bisher fad. Clemens Hoffmann hat daher echte Boxer in Berlin Neukölln gefragt: Was hat das überhaupt mit einem Kampf zu tun, was gerade in der politischen Arena abläuft? | audio