Audio: Rückzug des IS: Gefahr für die Sicherheit in Deutschland?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 10.11.2017 | Länge: 06:18 Min.

Allmählich gehen der Terrororganisation IS die Hochburgen aus. Was bedeutet die sich abzeichnende Niederlage für die Sicherheit in Deutschland? Interview mit Guido Steinberg, Nahost- und Terrorismusexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik. | audio