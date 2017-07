Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Wie offen sind die Deutschen für Populismus?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 25.07.2017 | Länge: 06:40 Min.

Die Bertelsmann Stiftung hat in einer Langzeitstudie populistische Einstellungen vor der Bundestagswahl 2017 untersucht. Am Dienstag (25.07.2017) stellt sie den Bericht vor. Fragen an Co-Autor Robert Vehrkamp. | audio