Frauen: Protest gegen Gewalt

WDR 5 Morgenecho - Interview | 14.02.2017 | 05:35 Min.

Körperliche oder sexuelle Gewalt an Frauen ist allgegenwärtig, auch in Deutschland: Daran erinnert der weltweite Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen am 14.02.2017. Im Morgenecho-Interview Etta Hallenga vom Frauennotruf Düsseldorf.

