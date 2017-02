FDP: Was geht in NRW?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 07.02.2017 | 05:40 Min.

Am Dienstag (07.02.2017) stellt die Landes-FDP ihre Wahlkampfstrategie vor. Endlich wieder mitregieren: So heißt das lang ersehnte Ziel. Doch wie will die Partei Rot-Grün ablösen? Im Morgenecho-Interview WDR-Landeskorrespondent Stefan Lauscher.

