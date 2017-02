Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Außenansicht: Die Bedeutung von Liebe & Zuneigung in der Politik

WDR 5 Europamagazin Interview | 14.02.2017 | Länge: 06:38 Min.

In einer Kirche in Dublin werden die Gebeine des Heiligen Valentins aufbewahrt - darum pilgern Liebende und Liebessuchende aus aller Welt in die Whitefriar Street Church, in der Hoffnung auf Erfüllung ihrer Sehnsüchte. Der irische Korrespondent Derek Scally interessiert sich aber auch besonders dafür, welche politischen Paarbildungen am Valentinstag von Belang sind. | audio