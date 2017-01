Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Markenkernpflege: Die Debatte um den Haushaltsüberschuss

WDR 5 Morgenecho - Interview | 13.01.2017 | Länge: 04:39 Min.

Der Bund hat 2016 mit einem Plus von 6,2 Mrd. Euro abgeschlossen. Was soll damit passieren: investieren oder sparen? In der Regierung ist ein Streit entbrannt, der mit Markenkern-Pflege zu tun hat. Ein Gespräch mit Dr. Martin Florack, Uni Duisburg-Essen. | audio