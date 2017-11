Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Neue App: die ARD Audiothek

WDR 5 Morgenecho - Interview | 07.11.2017 | Länge: 03:59 Min.

Am Dienstag (07.11.2017) wird die neue Smartphone-App "ARD Audiothek" vorgestellt. Was ist die Idee hinter der App? Was ist drin in der Audiothek? Wie findet man, was einen interessiert? Tobias Gehle, stellvertretender WDR 5 Programmchef im Gespräch. | audio