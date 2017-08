Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Wie sind Terroristen in Europa vernetzt?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 25.08.2017 | Länge: 05:42 Min.

Nach den Anschlägen in Spanien führen Spuren nach Belgien und möglicherweise in die Niederlande. Sind Terroristen in Europa stärker vernetzt als gedacht? Funktioniert die Zusammenarbeit der Sicherheitskräfte? Fragen an den ARD-Terrorismusexperten Georg Mascolo. | audio