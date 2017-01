Audio starten, abbrechen mit Escape

WDR 5 Europamagazin Interview | 24.01.2017 | Länge: 08:20 Min.

Den Rückzug des bisherigen US-Präsidenten Obama von vielen Krisenherden hat Rußland ausgenutzt, zum Beispiel in Syrien und der Ukraine. Jetzt braucht Vladimir Putin eine neue Strategie, um sich gegenüber Donald Trump zu positionieren. Der setzt in der Außenpolitik auf deals. Was hat Moskau da zu bieten? Gespräch mit Sabine Stöhr. | audio