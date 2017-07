Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Fahrverbote oder Nachrüstung?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 28.07.2017 | Länge: 05:18 Min.

Das Urteil des Stuttgarter Verwaltungsgerichts zu möglichen Diesel-Fahrverboten in Stuttgart könnte auch künftige Entscheidungen in NRW-Städten beeinflussen. Aber lässt sich belegen, dass Verbote mehr bringen als Umrüstungen? Fragen an Wirtschaftsredakteur Hendrik Buhrs. | audio