Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Intrigantenstadel in London

WDR 5 Europamagazin Interview | 29.08.2017 | Länge: 08:40 Min.

Bei den Verhandlungen in Brüssel geht es nicht nur um den Brexit. Es geht auch und vor allem um die Zukunft oder besser um das Ende von Theresa May. Daheim in London laufen sich die Nachfolger warm. Es wird fröhlich gesägt am Stuhl der der Regierungschefin, und die potentiellen Nachfolger versuchen, einander auszuschalten. | audio