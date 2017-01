Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Stadtgespräch aus Höxter: Wie umgehen mit den "Foltermorden"?

WDR 5 Funkhausgespräche | 26.01.2017 | Länge: 55:42 Min.

Ein Ex-Ehepaar folterte jahrelang Frauen, mindestens zwei starben an diesen Miss-handlungen. Zurzeit stehen die mutmaßlichen Täter vor dem Paderborner Landgericht. Der Angeklagte schweigt. Die Angeklagte beschreibt die Grausamkeiten ihrer Taten in allen Details, aus Sicht von Prozessbeobachtern einmalig in der deutschen Justizgeschichte. Wie konnte das passieren und hätte es verhindert werden können? - Moderation: Judith Schulte Loh | audio