Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Aufbruch in die Freiheit in Berlin

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 11.07.2017 | Länge: 32:45 Min.

Deborah Feldman sagt, sie sei in der Freiheit angekommen. Dabei lebte sie in New York, einer freien Stadt - aber in einer strengen jüdischen Gemeinde, deren Regeln sie nicht länger ertragen wollte. Sie floh nach Berlin. Moderation: Thomas Koch | audio