Audio: Kein NPD-Verbot: Rechte gestärkt?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 18.01.2017 | Länge: 05:14 Min.

Die Richter am Bundesverfassungsgericht haben den Verbotsantrag der Länder im Bundesrat abgewiesen: Was bedeutet das für die rechte Szene in Nordrhein-Westfalen? Im Morgenecho-Interview WDR-Reporter Wolfram Götz. | audio