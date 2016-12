Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Rückführung von Flüchtlingen

WDR 5 Morgenecho - Interview | 29.12.2016 | Länge: 06:27 Min.

Etwa 55 000 Flüchtlinge haben in diesem Jahr Deutschland wieder verlassen, freiwillig. Können sie in ihrem Herkunftsland wieder Fuß fassen? Fragen an Marion Lich, Leiterin des Büros für Rückkehrhilfen in München "Coming Home". | audio