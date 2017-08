Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Wie sinnvoll ist Trumps Afghanistan-Strategie?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 23.08.2017 | Länge: 04:40 Min.

Entgegen früheren Aussagen will Präsident Trump die US-Militärpräsenz am Hindukusch verstärken - mit bis zu 3900 weiteren Soldaten. Was ist davon zu halten? Im Morgenecho-Interview Rainer Arnold, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. | audio