Es ist Nationalfeiertag in Frankreich. Doch vor genau einem Jahr an diesem Tag hat es den Anschlag in Nizza gegeben. Wie geht es dem vom Terror erschütterten Land? Wir sprechen mit ARD-Korrespondentin Barbara Kostolnik. | audio