Audio: Urlaub in einer unsicheren Welt

WDR 5 Politikum - Meinungsreportage | 31.07.2017 | Länge: 03:11 Min.

Erdbeben auf Kos, Reisehinweise für die Türkei, Terror in Ägypten. Will man diese Welt noch bereisen? Carolin Courts hat sich von Urlaubern am Flughafen Köln-Bonn erklären lassen, wie sich Fernweh und Risiko vertragen. | audio