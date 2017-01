Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: CSU im Wahljahr: Gegen Merkel oder ohne?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 04.01.2017 | Länge: 06:14 Min.

Die CSU stellt sich in Klausur auf für die Bundestagswahl. Hauptthema: die innere Sicherheit. Und: eine Obergrenze für Flüchtlinge, die CDU-Chefin Merkel allerdings ablehnt. Will die CSU Wahlkampf gegen Merkel machen? Fragen an Hans-Peter Friedrich, CSU, stellvertretender CDU/CSU Fraktionsvorsitzender. | audio