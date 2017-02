Gelogen wird immer

WDR 5 Morgenecho - Glosse | 06.02.2017 | 02:49 Min.

Fake News - eine Erfindung so alt wie die Menschheit! Schon am ersten Tag der Schöpfung wurde die erste Falschmeldung verbreitet. Religionsgemeinschaften waren führend in dem Business, Werbemacher auch nicht schlecht. Keine Erfolgsgeschichten: Fake-Versuche von Politikern. Gelogen wird immer. Versprochen.

Audio Download .