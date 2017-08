Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Wahlhelfer gesucht

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 29.08.2017 | Länge: 02:57 Min.

Die Bundestagswahl rückt immer näher - und vielerorts mangelt es an Wahlhelfern: So fehlen der Stadt Köln etwa noch mehr als 1.000 Freiwillige. Warum läuft die Suche so schleppend? Marlon Schulte berichtet. | audio