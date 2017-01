Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: USA und Russland: ein neuer Kalter Krieg?

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 03.01.2017 | Länge: 05:45 Min.

Am Dienstag (03.01.2017) ist es genau 25 Jahre her, dass die USA und Russland formell diplomatische Beziehungen aufgenommen haben. Heute ist die Stimmung zwischen den beiden Staaten auf einem Tiefpunkt angelangt. Droht ein neuer Kalter Krieg? Fragen an den Politikprofessor Thomas Jäger, Uni Köln. | audio