Landtagswahl to go: Die Piraten

Audio: Hamm macht's einfach: Nutzerfreundliches Teilhabepaket für Einkommensschwache

WDR 5 Profit - aktuell | 04.05.2017 | Länge: 03:42 Min.

Das Bildungs- und Teilhabe-Paket für Kinder aus einkommens-schwachen Familien scheint nicht so richtig anzukommen, vor allem wenn es um die so genannte soziokulturelle Teilhabe geht, also die Mitgliedschaft im Sportverein oder den Unterricht an der Musikschule. Laut Bundesagentur für Arbeit nehmen gerade einmal 10 Prozent der Kinder von Hartz-IV- Empfängern diese Leistungen überhaupt in Anspruch. Allein in Nordrhein-Westfalen werden pro Jahr 58 Millionen Euro aus dem Bildungs- und Teilhabepaket überhaupt nicht genutzt, sagt eine Studie des Rates für kulturelle Bildung in Essen. Eine Ursache: zu viel Bürokratie für die Antragsteller, die Eltern, aber auch für die Städte, die das Geld verteilen sollen. In Hamm sieht das anders aus: Hier werden die Mittel ausgeschöpft – denn die Stadt setzt auf eine Karte. Buchstäblich.Autorin: Sabine Lachmann | audio