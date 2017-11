Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Rekordauftrag für Airbus - US-Finanzfirma bestellt 430 Flugzeuge

WDR 5 Profit - aktuell | 15.11.2017 | Länge: 02:20 Min.

Es ist ein Mega-Deal - so was von der Art, die US-Präsident Donald Trump gut gefiele. Aber der Deal geht nicht an die USA, sondern an den europäischen Flugzeugbauer Airbus. Der darf so viele Flugzeuge auf einmal verkaufen wie noch nie. Was das für ein Auftrag ist, sagt uns Anne Allmeling. | audio