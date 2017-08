Harald Schmidt wird 60

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Wahlkampf in den Sommerferien

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 12.08.2017 | Länge: 03:43 Min.

In Dortmund tritt Bundeskanzlerin Angela Merkel heute zu ihrem ersten großen Wahlkampf-Auftritt an. In NRW sind allerdings noch Ferien. Interessiert da schon jemanden, was die Kanzlerin zu sagen hat? Ein Beitrag von Wolfram Götz | audio