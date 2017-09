Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Warum wählen wir immer sonntags?

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 02.09.2017 | Länge: 01:18 Min.

Während in den Niederlanden mittwochs und in Großbritannien traditionell an Donnerstagen gewählt wird, werden die Deutschen schon seit dem frühen 20. Jahrhundert immer sonntags an die Urnen gerufen. Der Grund ist maximal pragmatisch, weiß Jannis Carmesin. | audio