Audio: Schlechte Luft an Rhein und Ruhr

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 12.04.2017 | Länge: 02:39 Min.

Die Luftbelastung mit Stickstoffdioxid ist in NRW-Städten weiter hoch. Doch auch in Städten, in denen die Grenzwerte eingehalten werden, beklagen sich die Anwohner. Moritz Börner war in Duisburg und hat mit den Menschen dort gesprochen. | audio